Trânsito entre Ondina e Rio Vermelho será interditado

O trânsito será completamente interditado na Avenida Oceânica a partir das 20h desta quinta-feira (14). O trecho afetado fica próximo à Praia da Paciência, na interseção com a Travessa Bartholomeu de Gusmão, onde também não será permitida a circulação de veículos. De acordo com a Transalvador, a medida foi adotada para possibilidar o avanço das obras de requalificação que acontecem entre Ondina e o Rio Vermelho.

Com a interdição do trecho, o veículo que trafegar no sentido Ondina para o Rio Vermelho deverá seguir pela Avenida Adhemar de Barros, acessar a Garibaldi e chegar na Rua Conselheiro Pedro Luiz, depois de passar pela Lucaia.

Já quem faz o sentido contrário (Rio Vermelho-Ondina) deverá entrar na rua Eurycles de Matos, por onde chega à Garibaldi e acessa, mais à frente, a Av. Adhemar de Barros. Moradores da região afetada pelos bloqueios e clientes dos estabelecimentos comerciais serão autorizados a trafegar pelas vias interditadas.

A previsão é de que que na segunda (18) o tráfego seja liberado na Travessa Bartholomeu de Gusmão para quem segue no sentido Ondina – o sentido Rio Vermelho permanecerá interditado. Caso não haja intercorrências na continuidade da obra, a estimativa é que o tráfego na via seja completamente liberado no próximo dia 25 de novembro.