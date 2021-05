Trânsito na Avenida Tancredo Neves é modificado neste fim de semana

O tráfego na região da Avenida Tancredo Neves terá alterações neste fim de semana por conta de obras no local. Haverá mudanças no sábado (8) e no domingo (9), com previsão de liberação na segunda (10), por volta das 5h.

As interferências no trânsito vão acontecer no trecho próximo à loja Tok&Stok, no sentido Stiep/Paralela. No sábado (8) apenas uma faixa estará liberada para o tráfego neste ponto da via. No domingo (9) haverá o bloqueio total deste trecho da avenida, até a madrugada de segunda.

Nos dois dias, os motoristas com destino à Paralela ou Stiep deverão optar por seguir pela Avenida Magalhães Neto, fazer o retorno e entrar no bairro Costa Azul, passando antes sobre a pequena ponte que fica em frente ao supermercado G. Barbosa, de onde podem seguir para a Tancredo Neves.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores e pedestres e a sinalização também será reforçada na via, diz a Transalvador.

Mudança na Magalhães Neto

Ainda dentro do projeto de requalificação, a partir da segunda-feira (10) haverá redução de faixas na Avenida Magalhães Neto, próximo ao TK Tower. Devido à restrição de circulação, a Transalvador sugere que os condutores que estiverem na via, oriundos da orla com destino à Avenida Tancredo Neves, sigam pelo bairro do Costa Azul. Para isso, basta seguir pela pequena ponte que fica em frente ao supermercado G. Barbosa, de onde entrarão no bairro. Essa redução de faixas deverá durar cerca de três meses.