Trânsito na região da Rua Lucaia terá alterações a partir desta quinta (24)  

Com o avanço das obras do Trecho 2 do BRT de Salvador, o trânsito será restrito em trechos da Rua Lucaia, no Rio Vermelho, a partir desta quinta-feira (24). A via será estreitada em dois pontos. O primeiro, no sentido Garibaldi, será um trecho logo em frente à Estação de Tratamento da Embasa até o retorno que há na via. O outro trecho afetado será no sentido Shopping da Bahia, entre o retorno que há na rua e a entrada da Rua do Canal.

Ambos os sentidos da Rua Lucaia têm três faixas para o tráfego de veículos. Com a intervenção, uma das faixas de cada sentido será completamente bloqueada durante todo o dia nos trechos citados acima. Essas pistas, ambas ao lado do canteiro central, serão utilizadas para atividades como escavação e limpeza do canal.

Outras duas faixas, uma em cada sentido, terão interdição parcial das 9h às 11h e das 13h às 17h, e também à noite, das 22h às 5h. A terceira pista de cada sentido permanecerá com o trânsito livre durante todo o dia e noite. A previsão é de que as restrições durem até o fim de junho.



“Ressaltamos que, na maior parte do tempo, o tráfego de veículos só será permitido em apenas uma faixa nos pontos mencionados. Por isso, pedimos que o condutor evite transitar pelo trecho para viabilizar a redução do fluxo na via e busque trajetos alternativos”, explica o superintendente da Transalvador, Marcus Passos.



A sinalização no local será reforçada para informar condutores, pedestres e passageiros. Os agentes de trânsito e transporte estarão no local para orientar o cidadão. Com o avanço das obras, outras alterações no trânsito serão necessárias e divulgadas à população.