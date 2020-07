Trânsito no Centro será interditado a partir desta quinta (2) para conter covid-19

Para conter o avanço do coronavírus na área central de Salvador, a Prefeitura vai adotar novas ações de restrição na região a partir desta quinta-feira (2), pelo período de sete dias. Durante a intervenção, além do fechamento do comércio, a Avenida Joana Angélica e o Largo do Dois de Julho terão o tráfego de veículos interditado, das 7h às 19h.

Serão instaladas barreiras de fiscalização por agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Os bloqueios estarão nos acessos às avenidas Sete de Setembro e Joana Angélica, com a circulação restrita apenas a moradores destes locais mediante comprovação.

A Avenida Sete de Setembro será interditada no cruzamento com a rua Horácio Cesar, imediações do Sebrae, com desvio do tráfego para a Rua Politeama de Cima. Já o acesso à Avenida Joana Angélica será bloqueado por barreiras fixas no acesso à Rua do Paraíso.

As barreiras móveis estarão no cruzamento com a Rua Portão da Piedade, imediações da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Rua da Mouraria, nas proximidades do Colégio Central; e na Rua da Mangueira, próximo ao Campo da Pólvora.

Já no Dois de Julho, haverá barreiras fixas em dois pontos, no acesso ao Largo pela Rua Carlos Gomes, e na saída, pela Rua da Faísca. Os moradores que precisarem acessar o local terá como opção a Ladeira do Gabriel.

Os ônibus continuarão circulando pelos locais interditados. Também está permitido o tráfego de veículos de serviços públicos, de assistência médica domiciliar e de entrega, desde que comprovem que há delivery para imóvel da região.