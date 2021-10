Trânsito será bloqueado durante duas noites na Av. Tancredo Neves

O trânsito na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Edifício Mundo Plaza, será completamente bloqueado. A interdição será por dois dias, sempre das 23h às 5h, começando nessa segunda (25) e encerrando na terça-feira (26). De acordo com a Transalvador, a interdição ocorrerá para que seja possível avançar nas obras de duplicação do viaduto da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP),

Enquanto a interdição estiver em vigor, a orientação da Transalvador é que os condutores que estiverem na Avenida ACM no sentido Av. Magalhães Neto poderão seguir pelo viaduto da LIP, fazer o retorno na Rua Marcos Freire (via em frente à TendTudo), de onde podem acessar a Av. Tancredo Neves no trecho após o bloqueio. A sinalização na via será reforçada e agentes de trânsito e transporte estarão na região para orientar condutores, pedestres e passageiros.

Já as linhas de ônibus que têm a Av. Tancredo Neves em seu itinerário farão o mesmo desvio que os veículos de passeio e depois seguem o seu roteiro normal.