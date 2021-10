Trânsito será bloqueado por duas noites em trecho da Ligação Iguatemi-Paralela

Para avanços nas obras de requalificação da Avenida Tancredo Neves, um trecho da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) terá de ser interditado nas noites do próximo final de semana. O trânsito na pequena ponte que liga a Tancredo Neves à Paralela será bloqueado das 22h do sábado (16) até às 5h do domingo (17) e das 22h do domingo até às 5h da segunda (18).

A interdição afetará os condutores que estiverem vindo da Av. ACM no sentido da Paralela e da Rodoviária. Como alternativa, esses motoristas deverão seguir direto pela Tancredo Neves e fazer o retorno mais à frente, após a Tok&Stok, de onde podem se dirigir para a Paralela ou para a região da Rodoviária.

A interdição é necessária para as obras de duplicação do viaduto sobre o Rio Camarajipe, que integra o projeto da Nova Tancredo Neves. Durante o período da interdição, a sinalização será reforçada no local para orientar os condutores.