Travessia de lanchas entre Salvador e Mar Grande é suspensa temporariamente

A travessia Salvador – Mar Grande faz parada obrigatória nesta segunda-feira (9). A travessia iniciou as operações às 5h e funcionou até 8h, quando iniciou a parada forçada pela maré baixa, que vai até às 10h30. Hoje à noite, o sistema funcionará até às 18h30 nos dois sentidos e não até às 20h, como normalmente ocorreria em Salvador, também por conta da maré baixa, que impede as operações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Quando retomar as operações às 10h30, a travessia estará com oito embarcações em tráfego, cumprindo horários de saída dos terminais de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros nos terminais.

Operam sem restrições nesta segunda os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo e as escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos-os-Santos. Os próximos horários para o Morro são: saídas de Salvador – 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30; do Morro para a capital, os usuários são atendidos com saídas às 9h, 11h30, 13h e 15h.

Hoje, o movimento maior de embarque acontece no Terminal de Morro de São Paulo, devido ao retorno de turistas que se deslocaram para a Ilha de Tinharé no final de semana. As escunas de turismo do “Passeio às Ilhas” têm procura moderada hoje e saem do Terminal Náutico a partir das 9h e retornam a Salvador às 17h30.

A Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema Ferry-Boat, informa que estão em operação os ferries: Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia e Anna Nery, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). A embarcação Pinheiro está em stand by e poderá realizar viagens a qualquer momento. Neste momento, o movimento é tranquilo para veículos e pedestres nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho.