Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa por conta do mau tempo

A travessia das lanchinhas que saem do Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, para Mar Grande, na Ilha de Itaparica, está suspensa por conta do mau tempo. As escunas do Passeio às Ilhas também não operam neste sábado (5). Já quem vai atravessar para Morro de São Paulo pode seguir viagem, mas haverá conexão em Itaparica e o restante do trajeto precisa ser feito de ônibus.

A travessia Salvador-Mar Grande está interrompida desde à tarde de quinta-feira (3), quando a chuva e os ventos ficaram mais intensos na capital. Em nota, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que não existe previsão sobre quando o serviço será retomado.

“Os fortes ventos e o mar agitado permanecem na Baía de Todos-os-Santos, deixando as condições de navegação desfavoráveis para o tráfego seguro das embarcações”, diz a nota.

Quem está indo para Morro de São Paulo pode pegar o catamarã no Terminal Náutico, no Comércio, ou o Ferry-Boat, em Água de Meninos, mas nos dois casos terá que desembarcar em Itaparica e seguir viagem de ônibus até o município de Valença, no Sul do estado, para depois atravessar de lancha para Morro de São Paulo.

O percurso da viagem, quando feita com conexão, dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). Os horários são, saindo de Salvador: 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, 9h, 11h30, 14h e 15h.