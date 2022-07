Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa por conta do mau tempo

A Travessia Salvador-Mar Grande continua sem operar, neste domingo (3), devido às condições ruins de navegação na Baía de Todos-os-Santos. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) o sistema foi suspenso no sábado (2), às 10h, por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia.

Também continuam suspensas hoje as operações das escunas de turismo que operam o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

Salvador-Morro de São Paulo

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando neste domingo com conexão na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica. Com conexão, os passageiros embarcam normalmente nos catamarãs, no Terminal Náutico, desembarcam em Itaparica e são transportados em ônibus dos operadores até o Terminal de Ponta do Curral, em Valença. O trajeto até o Morro é completado em lanchas rápidas.

Com conexão, o tempo de viagem fica em 3h20m, ou, uma hora a mais que o tempo do percurso direto. Os horários saindo do Terminal Náutico, na capital, são 9h, 10h30 e 13h. Para quem vem do Morro para Salvador, as saídas são feitas às 9h, 11h30 e 14h.