Travessia só no ferry! Lanchas Salvador-Mar Grande estão suspensas

Por conta do mau tempo, desde domingo (7) não estão sendo feitas as travessias nas lanchas rápidas entre os terminais de Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica. De acordo com a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão de quando a travessia será restabelecida em função do mau tempo.

Hoje (10) é o quatro dia sem o serviço funcioar. Quem precisa fazer o trajeto tem como opção o sistema ferry-boat, que opera normalmente.

A Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema Ferry-Boat, informou que nesta quarta-feira (10) estão em operação os ferries: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro e Anna Nery, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). A embarcação Maria Bethânia está em stand by e poderá realizar viagens a qualquer momento. "Neste momento, o fluxo é tranquilo para veículos e pedestres nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho", diz a empresa.

A passagem para pedestre é adquirida em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito. Em razão da capacidade de atendimento das embarcações, é importante chegar com alguma antecedência ao horário pretendido. O