TRE-BA amplia serviço de agendamento por 0800

O serviço de agendamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) feito por meio do telefone 0800-071-6505, das 8h às 18h, será ampliado a partir da próxima segunda-feira (10). Agora, quem precisar dos serviços do órgão terá das 7h30 às 19h para fazer as solicitações através desse contato.

Segundo o TRE, a ampliação no horário de atendimento é para facilitar o acesso do cidadão ao órgão. A central telefônica já recebeu, desde o último dia 27 de maio, quando passou a operar sem cobranças de taxas ao cidadão, mais de 15 mil ligações. O serviço de 0800 é coordenado pela Ouvidoria do órgão.

Em nota, o juiz ouvidor, Rui Barata Lima Filho, afirmou que a ampliação no horário da central trará benefícios ao eleitor. “Facilitará bastante e nos possibilitará receber ainda mais ligações, uma vez que estaremos atendendo também fora do horário comercial, que, geralmente, se encerra às 18h. Então, o eleitor poderá, antes ou após seu expediente de trabalho, nos ligar com calma e agendar o melhor horário para seu atendimento”, disse.

Biometria extraordinária

Através do 0800 é possível, por exemplo, agendar a biometria. O serviço de hora marcada, além de disponibilizado pelo telefone, pode também ser acessado pelo site agendamento.tre-ba.jus.br.

Para agendar, o interessado deverá informar o número do título. Caso não possua a inscrição eleitoral ou não saiba o número, o eleitor deverá informar o número do CPF, data de nascimento e nome completo dos pais.

Além disso, o cidadão poderá informar número de telefone e e-mail. Esses últimos dados são importantes para que o eleitor receba confirmação e lembretes sobre o agendamento.