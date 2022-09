TRE-BA inicia preparação e lacração das urnas eletrônicas para o 1º turno

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) iniciou, nesta segunda-feira (19), a inseminação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais deste ano. A etapa consiste na instalação dos sistemas eleitorais e inserção dos dados de eleitores e candidatos nos equipamentos de votação. Em todo o estado, conforme cronograma disponível no site do Regional baiano, a atividade deverá ser encerrada até 29 de setembro. Na capital, o trabalho segue até terça-feira (27).

Nesta fase, é também feita a lacração, com a colocação de lacres físicos, que garantem a inviolabilidade das urnas eletrônicas. Em Salvador, o procedimento acontece no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA. No interior do estado, a atividade ocorre nos cartórios eleitorais, nos polos de informática ou em outros locais determinados pelos juízes eleitorais.

Na Bahia, cerca de 39 mil urnas passarão por esse processo até o dia 29 de setembro - prazo final para preparação dos equipamentos - , sendo aproximadamente 5 mil apenas na capital.

Com o término da inseminação e lacração das urnas eletrônicas, os equipamentos estarão aptos para serem utilizados no dia do pleito. Com isso, fica a critério dos cartórios eleitorais o procedimento de distribuição para os locais de votação. Todas as etapas de preparação da urna eletrônica podem ser acompanhadas por partidos, instituições e entidades fiscalizadoras.