TRE-BA inicia treinamento de mesários para o 2º turno

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia deu início, nesta segunda-feira (17/), ao treinamento dos mesários que atuarão como presidentes das mesas receptoras de votos durante o segundo turno das Eleições Gerais, marcado para 30 de outubro.

Organizado pela Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), a capacitação acontecerá diariamente no auditório do TRE-BA, em Salvador, e, até a próxima segunda (24), pretende contemplar 5.022 mil pessoas.

Na logística do evento, 1.040 pessoas terão acesso à formação diariamente, divididas em turmas pela manhã e pela tarde. A coordenadora da EJE/BA, Mirella Cunha, explica que o objetivo é aperfeiçoar pontos de atenção detectados no primeiro turno, garantindo uma votação mais ágil e sem maiores intercorrências. O treinamento segue nos dias 18, 20, 21 e 24 de outubro, de modo que não haverá treinamento na quarta-feira (19).

Entre os pontos levantados pelo TRE-BA e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os presidentes de mesa tiveram mais informações sobre o teste de teclado. Implementado este ano, o teste é uma verificação do funcionamento das teclas da urna eletrônica antes da impressão da zerésima.

“Como se tratou de uma novidade, muitos chamados foram abertos sobre o teste, achando que era um erro, quando, na verdade, era mais um procedimento. A ideia é sair do treinamento sem dúvidas, para que tudo transcorra com tranquilidade durante o segundo turno”, afirmou a coordenadora da EJE/BA.

Outros pontos de atenção abordados no treinamento foram: a identificação dos eleitores da fila, enquanto a cabine de votação estiver ocupada; a dispensa de apresentação de documento em caso de e-Título com foto do eleitor; e dispensa da assinatura do caderno de votação para os eleitores biometrizados.

Para Mirella Cunha, a expectativa é a de uma eleição muito mais tranquila no segundo turno. “O processo é mais simples. Agora, são apenas dois votos com dois dígitos e os eleitores que votaram no primeiro turno já sabem o seu local de votação. A Justiça Eleitoral corrigiu o que precisava ser aperfeiçoado e, com certeza, as votações ocorrerão com maior celeridade”.