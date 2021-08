Trecho da Avenida ACM será interditado neste sábado (21)

Um trecho da via principal da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no sentido Iguatemi, será interditado neste sábado (21) para a realização de um teste de solo da obra do BRT.

A interdição ocorrerá da altura do shopping Itaigara até as proximidades do shopping Paseo, das 10h às 17h.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os motoristas poderão usar a via marginal da Av. ACM como opção de tráfego e, como os retornos também estarão fechados neste trecho, será necessário usar o retorno novo, após o Paseo.