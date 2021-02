Trecho da Estrada Velha do Aeroporto terá trânsito bloqueado por 15 dias

A Avenida Aliomar Baleeiro, mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, terá um trecho completamente interditado a partir da segunda-feira (15), por 15 dias. O ponto afetado será entre as ruas Eurico da Costa Coutinho e Adriano de Azevedo Pondé.

Os ônibus que circulam pelo local terão seu itinerário modificado já a partir deste sábado (13). O bloqueio ao fluxo de veículos e do transporte público acontece por conta das obras de drenagem e na pavimentação no local.

Os motoristas que estiverem no sentido São Cristóvão deverão entrar na rua Eurico da Costa Coutinho e seguir até a rotatória do supermercado Assaí, de onde devem fazer uma conversão à esquerda, passar pelas ruas Barbosa Lima Sobrinho e Adriano de Azevedo Pondé, de onde podem chegar na Estrada Velha do Aeroporto, próximo ao Posto de Combustível P4, no trecho liberado ao tráfego.

Quem estiver no sentido Canabrava ou Mata Escura deverá fazer o mesmo percurso, só que em sentido contrário, entrando na rua Adriano de Azevedo Pondé.

A sinalização na via foi reforçada para orientar condutores, pedestres e passageiros. Os agentes de trânsito e transporte também vão intensificar as atuações na região para ordenar o fluxo e informar os cidadãos.

Transporte público

Já a partir deste sábado (13), as linhas de ônibus que circulam pelo local terão seu itinerário modificado. Com isso, os ônibus que trafegam sentido Estrada Velha – Aeroporto deverão utilizar a Rua Eurico da Costa Coutinho, Rua Barbosa Lima Sobrinho, Rua Adriano de Azevedo Pondé, e em seguida continuar com seu itinerário normal.

Já os ônibus que trafegam no sentido Aeroporto – Estrada Velha devem fazer o caminho inverso, entrando pela Rua Adriano de Azevedo Pondé, Rua Barbosa Lima Sobrinho, Rua Eurico da Costa Coutinho e, a partir daí, seguir pelo itinerário habitual.

A requalificação da Estrada Velha do Aeroporto é realizada pela Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Ao todo, 16,6 km da via estão sendo requalificados com recursos próprios, no valor de R$35 milhões.