Trecho da Orla da Barra ficará interditado a partir desta segunda-feira

Apenas veículos com moradores poderão trafegar no trecho da Avenida Oceânica, entre o Farol da Barra e a rua Marquês de Caravelas (Barra Center), na Barra, a partir desta segunda-feira (1º). A medida faz parte do conjunto de ações de combate à propagação da covid-19.

A medida já vinha sendo feita nos finais de semana e a nova determinação foi adotada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Segundo a prefeitura, a ação vai acontecer enquanto durarem as medidas restritivas.

Como alternativa, o condutor que estiver no sentido Ondina deve entrar na rua Afonso Celso e chegar na Avenida Oceânica mais à frente, passando antes pela rua Airosa Galvão. Agentes da Transalvador estarão no bairro para orientar os condutores.

O trecho da Avenida Sete de Setembro, entre o Porto da Barra e a rua Barão de Itapoan, continuará tendo o acesso limitado aos moradores apenas nos finais de semana e liberado durante a semana.