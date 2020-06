Trecho de 3,4 km da Via regional é entregue requalificado em Sete de Abril

O trecho da Via Regional com a Rua Rio Cambonas, em Sete de Abril, que estava sendo requalificado pela prefeitura foi entregue nesta quinta-feira (4) pelo prefeito ACM Neto. Essa obra foi o ultimo ato do vice-prefeito Bruno Reis como secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Ele se desincompatibilizou da pasta para concorrer às eleições municipais em outubro.

Os gestores destaram a importância da via (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Durante a inauguração, o prefeito destacou a importância da avenida para a aquela região da cidade, por onde transita o transporte público e ocorre a ligação entre diversos bairros, e disse que o local estava precisando de socorro.

“A Via Regional já vinha a algum tempo passando por vários problemas. Eram situações de buracos que se repetiam e problemas de drenagem, por exemplo. Nós, então, estruturamos o projeto, demos a ordem de serviço, tocamos a obras e estamos entregando hoje a via inteiramente requalificada”, afirmou Neto.

No total, foram investidos R$ 7,4 milhões na intervenção, que engloba um trecho de 3,4 quilômetros. O vice-prefeito, Bruno Reis, disse que a Via Regional passou por serviços de microdrenagem, pavimentação, troca de passeio e meio-fio.

“A obra é importante porque liga a região de São Rafael, Pau da Lima e São Marcos à região de Cajazeiras e até a BR-324. É uma das principais bases de tráfego da nossa cidade, por aqui passam diariamente milhares de veículos. É uma obra completa, onde trocamos o pavimento, ampliamos as calçadas, colocamos piso tátil, nova iluminação em LED, e fizemos serviços de drenagem, trazendo mais segurança para a população”, disse.

A Secretaria de Infraestrutura, que era até então comandada por Bruno, será assumida por Luciano Ricardo Sandes, diretor da Secretaria de Manutenção (Seman). Por enquanto, ele vai acumular as duas funções. Sandes faz parte da equipe da prefeitura desde o início, em 2013. ACM Neto anunciou a substituição de outros secretários.

Segundo a prefeitura, desde 2013, já foram pavimentadas mais de 65 quilômetros de ruas e avenidas na cidade, além do recapeamento de 655 quilômetros, com investimento total de R$515,3 milhões.