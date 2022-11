Trechos da BR-101 voltam a ser interditados na Bahia, diz PRF

Dois trechos da BR-101 que cortam a Bahia voltaram a ser bloqueados na manhã desta terça-feira (1º). As informações foram atualizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 7h.

Os trechos bloqueados são no km 744, na altura da cidade de Itabela, e no km 875, em Teixeira de Freitas.

Mais cedo, a PRF havia informado que todos os trechos onde houve manifestações já haviam sido liberados. O último trecho liberado foi na na BR 324, km 300, em Jacobina, às 4h30. O protesto com 20 pessoas fechou a pista por volta de 0h30.

Em Feira de Santana/BA, na BR-116, no km 422, a pista estava totalmente interditada, mas foi liberada às 3h desta terça.

Também foram liberados os bloqueios em Luís Eduardo Magalhães/BA, na BR 20, km 205; Correntina (Rosário) na Divisa da BA/GO, na BR 20, km 0; Mucuri/BA, na BR 101, km 935; Vitória da Conquista/BA, na BR 116, km 817,2; Barreiras/BA, Trevo de Angical, na BR 242, km 788 e km 787.

Decisão

Os caminhoneiros começaram os bloqueios na noite de domingo (30) por conta da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. As manifestações causaram impacto e engarrafamentos ao longo da segunda-feira (31). À noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio das rodovias.

"Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais – no âmbito de suas atribuições – , todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.