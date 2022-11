Trechos de rodovias federais na Bahia são liberados pela polícia, confirma SSP

As forças de segurança baianas desmobilizaram, nas últimas horas, 14 trechos de rodovias federais que estavam bloqueadas por manifestantes bolsonaristas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), os trechos foram desbloqueados nas cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães e Jacobina.

"A nossa missão, no restante desta terça-feira, é liberar todas as rodovias baianas. Apenas dois trechos, em Itabela e Itamaraju, seguem com retenção. Entraremos com força máxima no feriado para restabelecer a livre circulação", garantiu o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

Em Jequié, no sudoeste baiano, agentes da 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM) receberam denúncia da concentração de um grupo. Segundo a polícia, homens e mulheres, uma delas com criança de colo, solicitavam a participação de mais pessoas na manifestação. O bairro fica às margens da BR-116. Um homem intitulado líder do movimento foi conduzido à Delegacia Territorial (DT) daquela cidade, diz a SSP em nota.