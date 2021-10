Treinar time de vendas é maior desafio de empresas; veja como crescer lucro

Em tempos de transações comerciais digitalizadas e de um novo perfil de consumidores, mais informados e conscientes, as empresas perceberam que o maior obstáculo para o crescimento do negócio está justamente em capacitar do time de vendedores. Isso foi o que demonstrou a 1ª Pesquisa Nacional Sobre os Desafios da Capacitação da Equipe de Vendas, realizada pela Play2sell.

Foram ouvidas 200 companhias de todo o País e 37,9% das entrevistadas acreditam que a previsão de vendas é a maior dificuldade. Do total, 34% relatam a falta de conhecimento dos processos comerciais como uma das principais barreiras para alavancar as vendas.

A pesquisa constatou também uma disposição do mercado em aderir novas tendências para a capacitação do time comercial. Para 94,1% dos respondentes a inclusão de treinamentos gamificados, com o objetivo de estimular o engajamento dos vendedores, pode aumentar a performance da equipe, ao passo que apenas 5,9% não acreditam na metodologia

Segundo a análise, 65,4% dos respondentes apontaram o aumento das vendas como um grande benefício, 60,8% afirmam que os vendedores sentem-se mais seguros. Para 58,8% a equipe fica mais motivada, 56,2% relatam um engajamento maior da equipe, enquanto 53,6% indicam a satisfação do cliente como vantagem.

Estratégias e estudos

De acordo com Felipe dos Santos, CEO e fundador da Play2sell, o levantamento vai de encontro com o momento vivenciado pelo mercado, onde muitos players estão repensando suas estratégias de vendas para conseguirem avançar de uma maneira consistente.

“Há uma corrida contra o tempo para as empresas introduzirem metodologias de capacitação mais eficazes, interativas e didáticas, que ofereçam uma visão ampla de todos os processos de vendas e que conversem com o novo perfil do consumidor. Ter o domínio das informações e transmitir segurança e conhecimento sobre o produto virou um grande desafio na hora de vender”, comenta.

Felipe dos Santos defende o uso de games para ajudar a capacitar as equipes de vendas e sugere a automação de processos burocráticos (Foto: Divulgação)

Considerado um dos 90 jovens mais inovadores do Brasil listados na Under 30, da Forbes Brasil, o especialista em marketing de relacionamento e em intermediação de negócios Thiago Sodré lembra que a venda não é um dom e sim um processo, onde não podem faltar informações, dados, pesquisa.

“A venda é um estudo. Novamente a venda não é dom. Os dados são importantes para entender os melhores canais, ticket médio, como se comportar diante dos indicadores, além da observação sobre onde estão os melhores clientes”, esclarece.

Para exemplificar, o especialista sugere avaliar os processos que acontecem até que a venda se concretize. “Coloque numa mesa e simplifique alguns pontos de contato. Dessa forma fica mais claro o processo de venda e o fato de que os diferentes canais de vendas têm diversos pontos. Alguns têm processos mais rápidos com os clientes e outros menos. Essa é a melhor forma para o vendedor entender que melhorando uma conversão nesses pontos o resultado final é bem maior”, explica.

Para Sodré, a melhor forma de entender o que acontece dentro da empresa, é buscar a melhor ferramenta e o melhor profissional para ter um processo de vendas mais claro.

Automatização

Thiago Sodré acredita que um dos entraves residem no fato das equipes de vendas às vezes serem reprimidas para que se tenha uma centralização da informação, enquanto um mapeamento já ajudaria a compreensão. “Muitas vezes, não é necessário de mais orçamentos e sim de um gerenciamento melhor de quem está em casa, por exemplo”, defende.

Thiago Sodré defende que venda é estudo e todos os dados podem e devem colaborar para conhecer os processos que ue levam ao consumo (Foto: Divulgação)

Felipe dos Santos acredita que a capacitação das equipes de venda precisam aliar teorias e práticas. “A empresa perde muito em produtividade quando não une teoria e prática, justamente porque se a empresa realiza o treinamento da equipe de vendas e não mensura a sua efetividade, ela não consegue identificar oportunidades e explorá-las pelo bem da equipe”, diz.

Para o representante da Play2sell, existem muitos processos burocráticos nas empresas, como montar um orçamento ou proposta, que podem ser automatizados, facilitando a rotina do vendedor e da própria empresa. “Dependendo também do produto ou serviço ofertado, muitas vezes é possível realizar etapas de pré-atendimento mais automatizados, que consuma menos tempo do que reuniões pontuais”, finaliza.



Bom treinamento

1. Identifique o que precisa ser otimizado

Vale se munir de todos os dados, sistemas de CRM, avalições e relatórios, retorno de consumidores para verificar o que pode ser melhorado

2. Descubra quais as necessidades das equipes

Uma enquete on line ou até mesmo uma pesquisa qualitativa com os mais experientes pode definir onde o time se sente mais frágil

3. Defina onde estão as fragilidades da empresa

Verifique onde a organização precisa melhorar e só então estabeleça o treinamento das equipes de vendas. Pense estrategicamente

4. Consulte o RH

Com base em tudo o que foi identificado, peça o apoio do departamento de Recursos Humanos para engajar os profissionais

5. Defina qual o orçamento para esse tipo de capacitação

6. Avalie o formato de treinamento mais apropriado

Curso presencial fora da empresa; Curso presencial na própria empresa; Curso online com aulas ao vivo, Curso online com aulas gravadas e tutoriais, Misto

7. Identifique quantos profissionais serão treinados

Deixe claro o critério de escolha da capacitação para evitar insatisfações e ressentimentos. Um bom treinamento motiva sua equipe

8. Escolha bem

Algumas faculdades oferecem alternativas, além das empresas de treinamento independentes, os cursos digitais (dê preferência aos que tenham nome no mercado), além das entidades de classe e sindicatos.

9. Sensibilize e divulgue o treinamento