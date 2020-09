Treino tático e bolas paradas ditam ritmo na Toca do Leão

O penúltimo treinamento do Vitória visando o jogo contra o Oeste foi marcado por trabalhos táticos e bola parada. O técnico Bruno Pivetti orientou os jogadores para a partida de sábado (26), às 16h30, no Barradão, válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Alguns jogadores também aprimoraram a pontaria em atividade específica comandada pelo auxiliar técnico Flávio Tanajura. Os laterais Rafael Carioca e Van, contundidos, seguem em tratamento. Já o também lateral Léo e o atacante Ruan Levine estão na fase de transição física.

O elenco rubro-negro realiza o último treinamento antes do jogo contra o Oeste na manhã de sexta-feira (25). Para a partida contra a equipe paulista, o técnico Bruno Pivetti poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos e o atacante Alisson Farias, que estão recuperados de lesão e à disposição.

O Vitória é o 8º colocado da Série B do Brasileiro, com 14 pontos, três a menos que a Chapecoense, que ocupa a 4ª posição da tabela de classificação. Já o Oeste amarga a lanterna do campeonato, com apenas seis pontos.