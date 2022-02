Tréllez cancela folga e faz treino físico visando reestreia pelo Vitória

Ao contrário do restante do elenco do Vitória, que folgou neste domingo (20), o atacante colombiano Santiago Tréllez seguiu com os treinamentos físicos projetando sua reestreia pelo Leão.

Durante a tarde, o atleta recém contratado foi auxiliado pelo preparador assistente Rodrigo Santana. Tréllez está integrado ao elenco desde a última quarta-feira (16) e ainda não tem data para voltar a atuar.

No sábado (18), o atleta esteve com os outros jogadores e o técnico Dado Cavalcanti em um treinamento em campo reduzido no CT Manoel Pontes Tanajura.

Dado finalizou o treinamento deste sábado com uma atividade de finalizações, específica para os atacantes Dinei, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho, Erik, Guilherme Queiroz e do próprio Santiago Tréllez.

O grupo retoma a preparação na segunda-feira (21), já visando o confronto com o Atlético de Alagoinhas no sábado (23), pelo Campeonato Baiano. A partida acontece às 16h, no Barradão.