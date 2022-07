Tréllez desencanta, marca golaço e Vitória vence o São José-RS

A reabilitação na Série C do Brasileiro está em curso. Invicto há três rodadas, o Vitória novamente mostrou eficiência diante de um integrante do G8. Depois de bater o Figueirense, o Leão venceu o São José-RS, por 2x1, no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Artilheiro do time, Rafinha abriu o marcador ao anotar o sexto gol no torneio, mas o placar foi definido por um jogador que estava em dívida. No 13º jogo com a camisa vermelha e preta na temporada, Santiago Tréllez finalmente desencantou. E não de qualquer jeito. O colombiano deu números finais ao jogo ao assinar um golaço por cobertura. Antes, Jadson havia empatado a partida.

O Vitória não perde como visitante há cinco rodadas e acabou com a invencibilidade do São José-RS como mandante. O resultado elevou o rubro-negro da 13ª para a 12ª colocação, fez o time chegar a 18 pontos e ficar a apenas dois do G8, grupo que avança à segunda fase da Série C para brigar pelas quatro vagas do acesso. O 8º colocado é justamente o adversário gaúcho, que caiu duas posições e segue com 20 pontos.

O Leão só volta a campo no próximo domingo (17), às 16h, quando recebe o Paysandu, no Barradão. No mesmo dia, porém às 18h, o São José-RS visita o Confiança, no Batistão, em Aracaju.

Equilibrado

O Vitória começou o jogo dominando as ações ofensivas. A finalização de longa distância de Eduardo parou nas mãos de Fábio Rampi, que defendeu em dois tempos. O goleiro do São José-RS também levou a melhor após chute de Tréllez. Já a cabeçada de Alan Santos foi para fora.

O Leão colocou Fábio Rampi para trabalhar um bocado nos minutos iniciais. Ele também se saiu melhor após as tentativas seguidas de Rafinha e Luidy. O goleiro do São José-RS, no entanto, foi vencido aos 19 minutos, quando Rafinha abriu o placar. O camisa 11 recebeu belo passe de Eduardo e, com um toque na bola, tocou no cantinho: 1x0.

Depois do gol anotado, o Vitória recuou, deu espaço e o São José-RS passou a dominar o jogo. O gol de empate saiu aos 34 minutos com o recurso da bola parada. Marcelo cobrou falta, o zagueiro Jadson subiu girando, a bola bateu nas costas dele e superou o goleiro Dalton na estreia dele com a camisa vermelha e preta: 1x1. Titular durante toda a Série C, Lucas Arcanjo machucou o ombro e foi vetado pelos médicos.

Golaço

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro acabou, com o São José melhor em campo. Gabriel Lima, de fora da área, e Sillas, de primeira, tentaram a virada, mas pararam nas defesas do goleiro Dalton. O Vitória tinha dificuldade para chegar ao ataque rival, mas foi eficiente quando teve oportunidade.

Alan Santos fez o lançamento, a zaga do São José cortou errado e a bola sobrou livre para Tréllez. O camisa 22 ficou cara a cara com Fábio Rampi e, com muita categoria, tocou por cobertura: 2x1 com direito a dancinha e tudo. Foi o primeiro gol do colombiano desde que ele reestreou com o manto do Vitória, em março. De lá pra cá, o atacante disputou 13 jogos.

FICHA TÉCNICA

São José-RS 1x2 Vitória - 14ª rodada da Série C do Brasileiro

São José-RS: Fábio Rampi, Samuel (Bruno Ferreira), Tiago Pedra, Jadson e Marcelo; Lissandro (Guilherme Biteco), Crystopher e Sillas (Thayllon); Gabriel Lima, Vini Moura (Mazola) e Maradona (Matheus Monteiro). Técnico: Paulo Henrique Marques.

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio (João Pedro) e Eduardo (Ewerton Páscoa); Luidy (Roberto), Tréllez e Rafinha (Gabriel Santiago). Técnico: João Burse.

Estádio: Passo d'Areia, em Porto Alegre

Gols: Rafinha, aos 19 minutos, e Jadson, aos 34, do 1º tempo; Tréllez, aos 10 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Vini Moura, Marco Antônio, Eduardo, Marcelo, João Pedro e Léo Gomes

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (Trio de SP).