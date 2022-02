Tréllez não está só: Vitória já teve cinco colombianos no elenco

O principal objetivo do Vitória na temporada é claro: sair da Série C e retornar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Leão apostou em 15 contratações, entre defesa, meio-campo e ataque. A mais recente delas é a que gera a maior expectativa: o colombiano Santiago Tréllez.

O atacante é queridinho da torcida rubro-negra. Afinal, em sua primeira passagem, em 2017, ele fez história e foi fundamental para que o time não caísse para a Série B de 2018, com 10 gols em 23 jogos naquela Série A. Agora, o jogador retorna com a esperança de repetir o sucesso anterior.

Tréllez, aliás, não é o único colombiano que teve glória na Toca do Leão. Afinal, quem não lembra do goleiro Viáfara e do atacante Aristizábal? Outros, porém, não tiveram tanto sucesso. Relembre os cinco jogadores do país que atuaram pelo Vitória:

Viáfara - goleiro

Esse é impossível de esquecer: Julian Viáfara é um dos principais ídolos recentes do Vitória. Defesas, títulos, amor pelo clube, polêmicas e até gols marcaram a passagem do goleiro em pouco mais de três anos vestindo a camisa rubro-negra.

Viáfara chegou à Toca do Leão em 2008, ano em que o clube voltou a disputar a Série A, sem muita expectativa - era reserva do Athletico Paranaense. Mas, com grandes atuações, foi ganhando destaque e caindo nas graças da torcida. No rubro-negro, o colombiano ganhou os títulos do Baianão de 2009 e 2010.

Viáfara também cobrava pênaltis e, ao todo, anotou nove gols pelo Vitória

(Foto: Robson Mendes / CORREIO)

Viáfara também ajudou a equipe a chegar à final da Copa do Brasil em 2010. No mesmo ano, porém, ele participou da campanha que terminou com o rebaixamento à Série B. O goleiro deixou o clube em 2011. Ao todo, foram 170 partidas e nove gols marcados.

O último time de Viáfara, hoje com 43 anos, foi o Vitória da Conquista, em 2015. Ele também acumulou passagens por Independiente Medellín, América de Cali, Patriotas e Quindío, da Colômbia, além do Athletico-PR, no Brasil.

Javier Reina - meia

Javier Reina veio do Cruzeiro para o Vitória em 2009 e chegou como promessa. Na época, disse que uma de suas motivações para trocar a Toca da Raposa pela do Leão foi, justamente, a presença do conterrâneo Viáfara no elenco. O meia, porém, não vingou no rubro-negro, onde disputou apenas quatro jogos.

Javier Reina disputou apenas quatro partidas com a camisa rubro-negra

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

Em 2022, Reina estará na Série B. O Operário-PR anunciou no mês passado a contratação do jogador, que estava no Independiente Medellín, da Colômbia.

Hoje aos 33 anos, o meia também defendeu Ipatinga e Ceará, no Brasil, além de clubes como Colo-Colo, do Chile; Olimpo, da Argentina; Millonarios, Once Caldas e Deportivo Pasto, da Colômbia; e Seongnam, da Coreia do Sul.

Sherman Cárdenas - meia

Sherman Cárdenas foi contratado pelo Vitória em 2016 e já chegou com pompa, sob a responsabilidade de assumir a camisa 10. Mas a passagem rendeu abaixo do esperado, e ele deixou a Toca do Leão no ano seguinte. Participou de 29 jogos no total, com 11 gols marcados.

Cárdenas não rendeu o esperado no Vitória

(Foto: Francisco Galvão/EC Vitória)

Antes do Vitória, o meia também havia defendido o Atlético-MG no Brasil, mas não teve muitas oportunidades no Galo. Ele também tem no currículo: Millonarios, Equidad, Junior Barranquilla, Atlético Nacional e Santa Fe, da Colômbia, e LDU, do Equador. Aos 32 anos, Cárdenas está no Atlético Bucaramanga, clube pelo qual foi revelado.

Víctor Aristizábal - atacante

Víctor Aristizábal chegou ao Vitória em 2002 com currículo de destaque pela seleção colombiana: duas disputas de Copa do Mundo (1994 e 1998) e o título da Copa América de 2001, a única da história do país. A realidade correspondeu à expectativa.

O atacante fez ótimas atuações, com 25 gols em 37 jogos. Destes, 11 foram pela Copa do Nordeste, fazendo Aristizábal se tornar o artilheiro do Leão na competição. Até hoje, é considerado um dos estrangeiros de maior destaque na história do Vitória.

Aristizábal fez 25 gols com a camisa do Leão em 37 jogos

(Foto: Arquivo Correio)

O colombiano deixou o rubro-negro no ano seguinte, rumo ao Cruzeiro. Na Raposa, fez parte do timaço que faturou os campeonatos Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil em 2003. No país, defendeu também São Paulo, Santos e Coritiba.

Aristizábal encerrou a carreira em 2007, após sofrer uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo quando defendia o Atlético Nacional, da Colômbia, onde é ídolo. Hoje aos 50 anos, é dono de uma escolinha de futebol em sua terra natal.

Santiago Tréllez - atacante

Desde que foi anunciado, Tréllez já gerou muita expectativa para o torcedor rubro-negro. Mas, se hoje há bastante esperança depositada ao redor do colombiano, o cenário não foi bem assim na primeira vez em que ele vestiu a camisa rubro-negra, em julho de 2017. Naquela época, a chegada foi bem discreta.

Aos poucos, porém, ele foi mostrando serviço e surpreendeu: teve sua fase mais goleadora da carreira, com 23 partidas na Série A, todas como titular, e 10 gols marcados. O bom desempenho individual de Tréllez foi fundamental para o Vitória escapar do rebaixamento naquele ano.

Tréllez fez 10 gols em 23 jogos pelo Vitória na Série A de 2017

(Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

O atacante ainda disputou mais três jogos pela equipe em 2018 e marcou um gol, até ser vendido para o São Paulo, por R$ 6 milhões. No Brasil, ele teve também passagens por Internacional e Sport, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Vitória.

Agora, Tréllez está pronto para iniciar um novo capítulo pelo Leão, onde espera voltar a viver os tempos de glória.

"Não é segredo que os últimos anos da minha carreira não foram os melhores, mas eu sei que aqui vou retomar meu futebol. Não vim para passar despercebido, mas sim para colocar o Vitória onde merece e me colocar também no nível que eu sei que posso chegar", disse durante sua apresentação oficial.