Trem sai dos trilhos em Muritiba, no interior da Bahia

O trem que atravessa o distrito de São José do Itaporã, no município de Muritiba, no interior da Bahia, saiu dos trilhos na manhã desta quinta-feira (3). A ocorrência não gerou vítimas.

De acordo com a VLI Logística, controladora da linha férrea, a Polícia Militar foi acionada e ajudou no controle do tráfego de veículos, que foi desviado para um acesso alternativo.

O trânsito no local foi normalizado por volta das 14h30, segundo a empresa. Uma equipe técnica da companhia esteve no local para apurar as causas do descarrilamento e realizar a limpeza na linha férrea. Os trens já circulam normalmente.