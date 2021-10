Três a cada 10 mulheres têm infertilidade; médicos falam sobre causas e tratamentos

Oito milhões de brasileiros são inférteis, de acordo com levantamento da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA). Cerca de 35% dos casos são relacionados à mulher, 35% ao homem, 20% a ambos e 10% permanecem desconhecidos. Dentre as mulheres, 20 a 30% delas não podem gerar filhos, segundo o ginecologista Walter Pace, titular da Academia Mineira de Medicina. Não é à toa que o Hospital da Mulher da Bahia teve, em média, 228 atendimentos por mês na área de reprodução humana, entre janeiro de 2017 e agosto de 2021. As baianas buscam reverter essa condição.

A infertilidade feminina pode ter muitas causas, desde doenças infecciosas até o ovário policístico, passando por problemas hormonais. Porém, a principal doença que impede a gestação é a endometriose – ela afeta até 60% das inférteis. E cerca de 40% a 50% das mulheres com essa condição não conseguem engravidar. Além de interromper o sonho de muitas mulheres de terem um bebê, a endometriose pode levar também ao desenvolvimmento de um câncer se não for tratada ou feito o diagnóstico preventivo.

Isso foi o que aconteceu com a bancária Cristiane Marcon, 49. Ela descobriu que tinha endometriose aos 34 anos, após sentir dores “muito fortes” no abdômen. Quando foi diagnosticada, em 2006, a inflamação já tinha evoluído para tumores tipo borderline (nem benigno nem maligno). Ela não pôde nem seguir com cirurgia, de tão avançado que estava o quadro. “Não havia o que fazer”, declara.

Outro entrave dificultava o sonho de ser mãe: o ovário policístico, que ela tinha desde os 15 anos. “Sempre soube que teria problema para engravidar. Os médicos indicavam fertilização in vitro, mas eu não tinha condições financeiras na época e terminei me separando. Além disso, mesmo com fertilização, descobri que tinha problema nas trompas, o que dificultaria gerar um embrião”, conta.

Cristiane passou alguns anos buscando tratamento. Ela testou vários hormônios e se deu bem com a gestrinona. Após dois anos com os implantes, os tumores foram embora. Como a medicação acelera a menopausa, ela não teve filhos próprios, mas tem quatro de coração. “Ganhei duas, filhas de meu marido, e duas que fizeram intercâmbio aqui em casa, uma alemã e outra tailandesa. Foi a primeira vez que me chamaram de mãe”, conta Cristiane. Ela vai ao casamento da filha, na Alemanha, no próximo ano.

Cristiane com a família: o marido João Batista e as filhas Bruna - à esq. - e Gabriela - à dir. (Foto: Acervo Pessoal da Família)

Origem misteriosa

O caso de Cristiane é daqueles raros, tranquiliza o médico ginecologista Ricardo Pereira, diretor do Centro de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva o Hospital Santa Joana, em São Paulo. Isso porque o quadro evoluiu para oncológico e a endometriose ficou em segundo plano. Ele adverte algo em comum entre o episódio dela e o de outras mulheres: a causa desconhecida da doença.

“A endometriose é uma doença enigmática, mal entendida. A ciência ainda não tem a resposta do que causa. O tratamento é muito precário, tratamos somente os sintomas, e dura, em média, dez anos para ter o diagnóstico”, revela Pereira. Ele defende que ela seja levada mais a sério. “As queixas das mulheres não são entendidas. Esses diagnósticos tardios afetam a vida delas no trabalho, na relação, na produtividade. É uma condição extremamente complexa e menosprezada pela saúde pública e culturalmente”, critica.

Sintomas

Um dos sintomas da endometriose, muito comum às mulheres, principalmente no período pré-menstrual, é a cólica. Ricardo Pereira adverte que não é normal sentí-las. “Precisamos ter uma mudança cultural, porque ter cólica não é e não deve ser encarada como algo normal. Ela precisa ser investigada e pode ser um dos sintomas da endometriose”, alerta.

O médico ginecologista Walter Place explica que a endometriose é uma deformação no endométrio, camada interna do útero feminino por onde o embrião se “cola” para ser desenvolvido. Quando a descamação do endométrio - que desce, todos os meses, pela menstruação - vai para um lugar diferente do útero é o que define a doença. Ela é mais comum entre as jovens de 25 a 35 anos.

“O sangue, que deveria descer pelas trompas, volta pelo abdômen, causando o processo inflamatório. Através do sangue, as células do endométrio seguem para a barriga e podem se desenvolver em outros locais que não a cavidade uterina. Existem endometrioses no pulmão, no pericárdio e se comportam como câncer, se a doença não for controlada e tratada”, detalha Pace.

O diagnóstico é clínico e confirmado por exames de imagem, como ultrassonografia e ressonância. O tratamento pode ser cirúrgico, nos casos mais graves, ou por medicamentos, com implantes hormonais de duração de seis meses a um ano.

Ovário policístico

Outra causa da infertilidade é o ovário policístico, que a advogada Paula Guerra, 39, tinha. Ela descobriu após investigar por que não conseguia engravidar do marido. Ela começou a tratar com hormônios e coito programado. O custo era de R$ 3.500 por mês.

“Tive que tomar hormônios e fazer ultrassons diárias, para ver quando o óvulo estava do tamanho ideal. Depois que tomava a injeção de hormônio, tinha que transar coisa de 10 a 12 horas depois, então a gente marcava horários. Isso começou a ser muito desgastante emocionalmente. Era muito sofrimento, uma frustração enorme ver que todo mês não dava certo”, desabafa.

Depois desse período, Paula ficou nove meses separada do marido e, quando reataram, em 2016, decidiram fazer fertilização in vitro. O método deu certo e, hoje, eles têm duas meninas – as gêmeas Sofia e Valentina. “Sempre foi um sonho ser mãe desde que me entendo por gente. Nunca passou pela minha cabeça não ser mãe, não era uma opção”, conta.

Paula Guerra com o marido e as duas filhas, gêmeas, Sofia e Valentina (Foto: Acervo Pessoal da Família)

É após os 35 anos que as mulheres apresentam mais dificuldade em ter filhos. Aos 32, as chances são de 80%. Já aos 42 anos, elas diminuem para 5%, segundo o médico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza infertilidade quando o casal tenta engravidar por um ano, sem sucesso. Para cada caso, existe uma maneira diferente de reverter a situação.

40% da infertilidade nos homens vêm da varicocele

Em relação aos homens, a principal causa de infertilidade é a varicocele, que são varizes no saco escrotal. Assim como a endometriose nas mulheres, a causa é desconhecida. “Existem teorias de causa genética ou hormonal, mas a gente não sabe por que surge”, confessa o urologista Augusto Modesto, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Urologia seção Bahia (SBU-BA).

Ele afirma o fator masculino é o mais comum na infertilidade do casal. “A cada dez casais inférteis, quatro são pelo fator masculino. Dentre os fatores, 40% é pela varicocele. Por serem veias dilatadas, elas alteram a temperatura e as condições adequadas para a formação do espermatozoide, seja na quantidade, qualidade ou movimentação”, explica Modesto.

De acordo com o urologista, o diagnóstico da infertilidade masculina é mais fácil. “Fazemos um exame de sangue, para ver o perfil hormonal, um ultrassom com doppler e coletamos duas amostras de espermograma, para avaliar o esperma daquele homem. Uma vez descartada qualquer alteração masculina, a mulher deve ser investigada”, orienta.

Em caso de infertilidade, o urologista Augusto Modesto orienta ao casal investigar primeiro o homem (Foto: Divulgação)

Se for confirmada a varicocele, o método mais indicado para a reversão é uma cirurgia chamada varicocelectomia. De preferência, a microcirúrgica com magnificação, menos invasiva e que terá melhores resultados. Se o quadro não conseguir ser revertido, a saída é a adoção ou fertilização in vitro.

O Ministério da Saúde foi procurado, mas não pôde responder até o fechamento da matéria. A Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab) disse que, pelos dados serem ambulatoriais, era para serem fornecidos com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A SMS não enviou dados até a publicação. A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (Asheb) não tinha informações sobre o tema.

Sintomas da endometriose

-Dores na região pélvica ou abdominal, principalmente se aparecer em ciclos, como no período pré-menstrual, pós-menstrual ou na ovulação

-Dificuldade de engravidar

-Cólica

-Dor na relação, quando há penetração profunda

-Dor na evacuação ou alterações no funcionamento do intestino

-Dificuldade ou dores ao urinar

-Fadiga crônica, energia exaurida

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro