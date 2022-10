Três agências bancárias são atacadas em Irará

Três agências bancárias da cidade de Irará foram atacadas por bandidos na madrugada desta sexta-feira (7). Unidades especializadas das polícias Militar (Cipes) e da Civil (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado - Draco) fazem um cerco na região para prender os assaltantes.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), informações preliminares apontam que uma agência teve o seu cofre violado, que em outro estabelecimento um caixa conseguiu ser aberto. Na terceira agência os criminosos não conseguiram efetuar o roubo.

As agências ainda vão passar por perícia pcom o objetivo de os policiais localizarem indícios que apontem para a autoria dos ataques. Informações sobre os criminosos podem ser repassadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

Roubos a bancos

Os roubos a bancos na Bahia, em 2022, de janeiro a setembro, apresentaram redução de 71,8 %. Em números absolutos foram 11 ocorrências este ano, contra 39 no mesmo período de 2021.

Na capital baiana, a queda foi de 88,9% , saindo de nove, no último ano, para um caso em 2022. Já nos municípios do interior e da Região Metropolitana de Salvador (RMS), as diminuições foram de 70,8% e 50%, respectivamente. As cidades do interior baiano, que antes apresentavam 24 casos, registraram sete, enquanto a RMS reduziu o crime pela metade, saindo de seis para três.