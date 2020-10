Três cursos online e gratuitos oferecidos em universidades estrangeiras

Fazer um curso online gratuito em universidade estrangeira é uma oportunidade de melhorar o currículo, tendo uma qualificação em instituições conceituadas em todo o mundo. Muitos estudantes sonham em estudar em uma dessas universidades, entretanto nem sempre é fácil conseguir uma bolsa de estudo.

O curso online é ideal para ficar por dentro da qualidade da instituição e ainda ter um diferencial no currículo. No mercado de trabalho, esse tipo de formação tem sido cada vez mais valorizada. Por isso, confira a lista dos cursos gratuitos em universidades estrangeiras.

Curso de Introdução à Psicologia

Oferecido pela universidade de Yale, o curso de Introdução à Psicologia conta com legendas em português. A formação aborda perguntas sobre medos, felicidade, memória, emoções e racismo.

Os estudantes também poderão aprender sobre diferentes aspectos da mente que se desenvolvem nas crianças, como eles diferem entre as pessoas e como estão ligados ao cérebro.

Acesse o curso

Gerenciamento de Marca

Uma formação especial para profissionais do curso de Marketing, e da área de comunicação em geral, o curso conta com vídeos de diferentes profissionais de branding. Os estudantes aprenderão como construir marcas a partir de uma perspectiva organizacional ampla, como liderar a mudança de cultura através de práticas de recursos humanos e construir marcas em empresas multimarcas, com diferentes culturas e geografias.

O curso é oferecido pela London Business School. De acordo com a instituição, 46% das pessoas que realizaram a formação conseguiram um benefício significativo de carreira com este curso.

Acesse o curso

Feminismo e Justiça Social

A Universidade da Califórnia oferece uma adaptação do curso homônimo de longa duração da professora Bettina Aptheker, ativista e escritora norte-americana. Na formação adaptada, ela apresenta o conceito e definição de feminismo e analisa três eventos importantes em sua história: a greve do Empire Zinc, o julgamento de Angela Davis e o movimento #metoo.

Acesse o curso

Plataformas de cursos gratuitos

Gostou dos cursos listados? Não deixe de conferir outras plataformas selecionadas pelo Educa Mais Brasil que oferecem cursos online gratuitos. São cursos em diversas áreas do conhecimento que contribuem para ampliar os seus conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Clique aqui e confira a seleção.

Fonte: Gabriele Silva | Educa Mais Brasil