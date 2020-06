Três homens são mortos durante operação das policiais Civil e Militar na RMS

Três homens morreram durante uma ação policial em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), neste domingo (28). Essa foi a terceira vez que os policiais fizeram uma operação no local e, segundo a polícia, os mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação integrada das polícias Civil e Militar aconteceu na localidade das Casinhas. Durante a semana, em duas investidas, as forças de segurança capturaram dois traficantes e apreenderam armamento e entorpecentes, nessa mesma área. Neste domingo, os policiais localizaram novamente traficantes com armas e drogas.

Material apreendido com os suspeitos (Foto: Divulgação/ SSP)

Em nota, a SSP informou que equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Candeias) e da 21ª Delegacia (São Francisco do Conde) decidiram retornar ao local, após ações de inteligência. Os policiais civis e militares se posicionaram e perceberam a chegada de três homens armados.

“O cerco foi montado e na tentativa de efetuar as prisões os criminosos atiraram. Houve confronto e o trio acabou ferido. De imediato os traficantes foram socorridos, mas não resistiram. Um deles é apontado como autor de cinco homicídios, na RMS, este ano”, diz a nota da SSP.

Os policiais apreenderam com os três homens uma pistola calibre 380, dois revólveres calibre 38, carregador, munições, meio quilo de maconha e oito porções da mesma droga embaladas, 75 pinos de cocaína e um saco com aproximadamente 100g do mesmo entorpecente e 500 embalagens plásticas que seriam utilizadas no comércio de drogas.