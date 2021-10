Três homens são mortos em operação policial na Liberdade

Três homens foram mortos pela polícia durante uma operação na rua Sete de Abril, Alto do São Lourenço, no bairro da Liberdade, na noite dessa terça-feira (5). Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Rondesp BTS foi acionada após um denúncia de que havia vários homens armados e traficando drogas.

Ainda de acordo com a PM, ao avistarem os policiais, os homens atiraram, iniciando uma troca de tiros na região. "Ao cessar os disparos, os pms encontraram três homens ao solo que foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde não resistiram aos ferimentos", diz a nota enviada pela instituição.

Os policiais disseram ainda que encontraram com os homens dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, 49 pinos de cocaína e 44 pedras de crack. O material apreendido foi apresentado na Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.

No entanto, em entrevista à TV Bahia, os moradores do bairro deram outra versão sobre as mortes. Eles contaram que a polícia fazia uma operação no bairro quando começou a perseguir um adolescente de 16 anos.

Esse jovem entrou em uma casa, onde uma família rezada. A PM invadiu o imóvel e disparou várias vezes contra o adolescente. Em um vídeo, moradores gritam que a polícia estava matando alguém.