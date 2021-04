Três homens são mortos pela Polícia Militar em Camaçari

Três homens foram mortos pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (16), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), o trio estava armado com pistolas e revólver quando foi surpreendido por policiais do 12° Batalhão da Polícia Militar (Camaçari). Eles foram localizados em flagrante depois de uma denúncia anônima de possível disputa entre facções.

Ao ficar sabendo de um ataque no bairro de Verde Horizonte, Camaçari, os policiais começaram a fazer buscas nas entradas e saídas daquela localidade. Na Rua da Associação, os PMs desconfiaram de um carro modelo Onix (placa PJO7D28) que estava com os farois apagados.

O veículo, que tinha restrição de roubo, foi cercado. Segundo a polícia, os três homens que estavam no carro tentaram fugir e atiraram na polícia. Depois de um confronto, os suspeitos ficaram feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiram.

Com eles, foram apreendidas duas pistolas calibres 9mm e 380 - uma delas fabricada na Áustria. Além disso, a polícia encontrou um revólver calibre 38, carregadores e munições.