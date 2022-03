Três jovens são mortos a tiros em Camaçari

Três jovens foram mortos a tiros na Estrada das Cancelas, em Monte Gordo. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira (21).

As vítimas foram identificadas como Natanael de Santana Santos, 19 anos, Fábio Rafael Fernandes Tenório, de 20, e Mateus dos Santos, 23. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 59ª CIPM localizou três corpos no terreno de uma empresa de saneamento no km 1 da BA-536. Ao chegar ao local, os policiais isolaram a área.

A autoria e motivação do triplo homicídio serão investigadas pela 33ª DT/Monte Gordo. A unidade foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e intimou testemunhas.