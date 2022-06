Três pessoas morrem e três ficam feridas durante ataque em ônibus de Piracicaba

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante um ataque em um ônibus do transporte coletivo de Piracicaba, no interior de São Paulo, tarde desta terça-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, duas mulheres e um homem morreram no local. Três pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. Não há informações sobre o estado das vítimas. O suspeito foi detido.

Suspeito golpeou outros passageiros com uma faca na tarde desta terça (21)

Em nota, a Prefeitura de Piracicaba manifestou "profundo pesar" e se solidarizou com as famílias das seis vítimas. O autor do ataque estava no Terminal Central e embarcou na Linha 444, que seguia para o Terminal Vila Sônia. Assim que o ônibus entrou na Avenida Armando de Salles de Oliveira, ele começou a esfaquear outros passageiros.

A TUPi Transporte, empresa que opera o transporte coletivo no município, acompanha o caso. "Informações indicam que uma pessoa atacou deliberadamente quem estava em sua frente com uma faca vitimando pessoas e ferindo outras causando pânico generalizado. O homem foi preso e a TUPi está acompanhando o caso e em contato com as autoridades locais e a Prefeitura Municipal."