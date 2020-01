Três pessoas são baleadas por criminosos em Plataforma

Três pessoas foram baleadas por volta das 21h05 da noite de terça-feira (29), na Rua dos Ferroviários, no bairro de Plataforma, Subúrbio Ferroviário de Salvador. As vítimas são dois homens, ambos de 28 anos, e uma mulher, de 48. Ronalde Santana Santos, 28, Miriam Karla de Souza de Moraes, 48, e Leandro dos Santos Barbosa, 28, foram atingidos por disparos de arma de fogo e socorridos para o Hospital do Subúrbio. Não há informacoes sobre o estado de saúde das vítimas.

Em nota, a Polícia Militar, informou que por volta das 21h10, policiais militares da 14ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM/Lobato) foram informados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para atender a ocorrencia. No local, testemunhas informaram aos policiais que os feridos, duas mulheres e um homem, já haviam sido socorridas por populares para o Hospital do Subúrbio. A PM diz ainda que realizou rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.