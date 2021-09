Três pessoas são detidas enquanto tentavam invadir resort onde está Ronaldinho

Três pessoas foram detidas enquanto tentavam invadir um resort de luxo em Chapada dos Guimarães (MT) na madrugada desta quarta-feira (29). Dentre os hóspedes de lá estão o ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho.

Ronaldinho está no resort desde terça-feira (28) para participar de um evento com influencers e outros artistas.

De acordo com o G1, a PM foi acionada por funcionários do local, que perceberam a movimentação suspeita do grupo. Quando os policiais chegaram o grupo já havia saído do local, mas deixaram um carro na estrada de acesso ao hotel. O veículo não tem registro de roubo e furto. As chaves estavam dentro do automóvel.

Um revólver calibre foi encontrada com o grupo, dois homens e uma mulher. Eles foram detidos por porte ilegal de arma de fogo.