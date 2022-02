Três pessoas vão parar na delegacia após briga em bar no Porto da Barra

Três pessoas foram conduzidas para Central de Flagrantes pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) depois de se envolverem em uma briga, no Porto da Barra, na madrugada desta quarta-feira (8). De acordo com o comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra), o major Uildinei Rocha, as equipes foram acionadas por volta de 1h30.

"A confusão ocorreu em um bar. Inclusive, anterior a essa situação, eu já tinha feito contato com a prefeitura pedindo que reveja o alvará de funcionamento de estabelecimentos como esse, que ficam abertos na madrugada. Com isso, as pessoas consomem bebida alcoólica em excesso e acabam criando confusões", pontuou o oficial. Ainda conforme o oficial, a briga só foi encerrada com a chegada das guarnições que conduziram o trio para a unidade da Polícia Civil.