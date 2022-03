Três presos fogem da Penitenciária Lemos Brito

Três presos fugiram da Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Mata Escura, no início da noite do último sábado (5). De acordo com informações do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (Sinsppeb), o fugitivos são: Joel Costa Duarte, com duas condenações por sequestro e outra por roubo; Flávio Manoel de Jesus Santos, condenado por recepção e estupro e Amilton Silva da Conceição, condenado por roubo. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ainda não se posicionou.

A fuga ocorreu a menos de 15 dias de uma rebelião que deixou cinco mortos na unidade e o registro de uma tentativa de fuga em massa. Ainda de acordo com informações do sindicato, o trio conseguiu fugir após abrir facilmente uma passagem na parede do módulo 04 da penitenciária e evadirem pela mata que circunda o complexo prisional da Mata Escura.

"Vale destacar que o referido pavilhão está legalmente interditado, em razão de seu péssimo estado de conservação. Entretanto, presos que exercem atividades laborativas, sexagenários e condenados por crimes sexuais continuam ocupando o local. Atualmente. o pavilhão está sendo utilizado por aproximadamente 110 condenados.