Três suspeitos de tráfico são mortos pela PM em Itaberaba

Três suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar na segunda-feira (12) em Itaberaba, na Bahia. Com eles, foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, carregadores, cocaína e maconha.

Equipes da Rondesp Chapada faziam patrulhamento no bairro Irmã Dulce quando se depararam com quatro criminosos que começaram a atirar, segundo a polícia. Na troca de tiros que se seguiu, três foram baleados.

"Um deles conseguiu fugir, enquanto os outros três foram atingidos, socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram", explica o comandante da unidade, major Ronalde Fiuza.

Além das armas, 181 porções de crack, cocaína e maconha, duas balanças, dois rádios comunicadores e três celulares também foram encontrados.

Região Sul

No Sul da Bahia, militares da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Canavieiras) flagraram um trio com drogas. Uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) realizava rondas na rua Sócrates Rezende, no bairro de Birindiba, quando notou três homens dentro de um bar, tentando se esconder ao perceber a aproximação da polícia.

Os PMs abordaram os suspeitos e encontraram porções de maconha, crack e cocaína, um celular, caderno com informações sobre a comercialização dos entorpecentes, embalagens e R$ 286.

O trio foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.