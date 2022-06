Três suspeitos são mortos após PM flagrar execução na Avenida Suburbana

Três suspeitos de envolvimento em um homicídio e tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar em dois confrontos após a polícia flagrar uma execução na Avenida Suburbana, na madrugada desta terça-feira (21). Com eles, foram apreendidos armamentos, incluindo uma submetralhadora artesanal, e porções de entorpecentes.

O trio foi localizado por policiais da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) e da 19ª Companhia Independente (CIPM/Paripe).

Os policiais da 14ª CIPM faziam rondas quando receberam informações de tiros disparados perto da rotatória de Paripe. Lá, eles encontraram um grupo com cerca de nove pessoas fortemente armadas. Os criminosos estavam executando um homem quando a viatura se aproximou. Ao notar a chegada da PM, os homens começaram a atirar contra a viatura, segundo o comandante da unidade, major Roberto César Oliveira.

Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morreu, mesmo sendo socorrido ao Hospital do Subúrbio. "Encontramos com ele uma pistola calibre 9mm, um carregador e três munições, 525 pinos de cocaína, um tablete de maconha, um celular e um fardamento completo do Exército Brasileiro. Todo o material foi apresentado na Corregedoria da Polícia Militar", diz o major.

O restante do bando fugiu no sentido Fazenda Coutos I. Lá, os suspeitos foram surpreendidos por equipes da 19ª CIPM, que fora informada da situação. Houve nova troca de tiros e dois suspeitos foram baleados e levados ao Hospital do Subúrbio, onde também morreram.

Com a dupla foram encontradas uma submetralhadora artesanal calibre 9mm, um carregador de mesmo calibre, uma pistola calibre 380, um carregador para armamento de igual calibre, um revólver calibre 38, 24 munições de calibres variados e 325 porções de cocaína.

Não há informações sobre quem era o homem que estava sendo executado pelo bando quando a polícia chegou.