Três toneladas de óleo são retiradas da praia do Conde

Mais de três toneladas de óleo foram retiradas da Praia do Conde, no Litoral Norte, na tarde desta quinta-feira (17). A substância foi removida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

De acordo com os bombeiros, ao todo 75 profissionais atuam nas limpezas das áreas mais críticas das praias do Conde, Porto Sauípe, Subauma, Imbassahy e Praia do Forte, de forma manual - ou seja, sem auxílio de máquinas. O material recolhido foi depositado em locais adequados para posterior descarte.

"Inicialmente estávamos com 50 pessoas por dia, hoje aumentamos esse efetivo e possivelmente iremos colocar mais pessoas se houver necessidade. Hoje sobrevoei mais uma vez, o litoral norte com secretários estaduais. Estamos acompanhando de perto toda a operação para identificar os pontos de maior impacto e atuar com mais eficácia", explica o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Francisco Telles.

O Governo da Bahia divulgou que até o meio-dia desta quinta, haviam sido retiradas 155 toneladas de óleo em todo o estado.

Nesta quinta, a substância tóxica atingiu também o município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e algumas praias de Salvador, como as de Ondina e Farol da Barra, além de Praia do Flamengo. A situação mais crítica foi notada na Praia da Pedra do Sal, no bairro de Itapuã, quando uma grande quantidade do petróleo cru em forma líquida pintou a praia de preto, afetando corais e animais.