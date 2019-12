Três vigilantes são baleados durante ataques em Feira de Santana

Três vigilantes foram baleados na noite deste sábado (28), em Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia. Os crimes aconteceram em três bairros e a polícia procura pelos criminosos. Uma das vítimas trabalhava no Feiraguay, região de comércio e intenso movimento do município.

Era noite de sábado quando militares da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana) receberam uma informação da Central de Comunicação da Polícia de que houve uma tentativa de homicídio na Rua do Feiraguay, no bairro Chácara São Cosme.

Quando chegaram ao local os policias foram informados de que homens armados chegaram em um veículo e atiraram no vigilante, fugindo logo em seguida.

A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima e conduzir ao hospital mais próximo. O nome e o estado de saúde do vigilante não foram divulgados.

Feira V

Do outro lado da cidade, policiais da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana) também foram acionados para verificar uma denúncia de tentativa de homicídio. O caso aconteceu o bairro Feira V e a vítima era vigilante em uma farmácia.

No local, a guarnição foi informada que um homem, segurança do estabelecimento comercial, havia sido alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta. A vítima foi socorrida por moradores ao hospital mais próximo. O nome e o estado de saúde do vigilante não foram divulgados.

Santa Mônica

Policiais da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana) também foram acionados, na noite de sábado, para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo. O crime aconteceu, desta vez, na Rua Santo Agostinho, no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana.

No local a guarnição encontrou outro vigilante baleado. Pessoas contaram para os PMs que homens armados chegaram ao local em um carro e fizeram os disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro e a vítima foi conduzida para o Hospital Geral Clériston Andrade. O nome e o estado de saúde do vigilante não foram divulgados.