Treta com Neymar? Mbappé minimiza: 'São coisas que acontecem'

O trio Messi, Neymar e Mbappé recebeu todos os holofotes do mundo do futebol. Estrelas do Paris Saint-Germain estiveram envolvidas em polêmicas neste início de temporada na Europa. O craque francês tratou de colocar panos quentes e explicou as situações que protagonizou nos últimos meses.

No fim do mês de setembro, Mbappé foi flagrado por uma televisão reclamando sobre a falta de passes de Neymar no jogo com o Montpellier. O francês disse que se trata de uma situação corriqueira e que não abala a relação com o brasileiro.

"Essas são coisas que acontecem o tempo todo no futebol. Simplesmente não precisa ser algo destacado. Por isso, logo depois conversei com ele sobre isso. Já trocamos muitas palavras assim no passado e vai continuar porque queremos vencer, mas não deve haver um ressentimento", explicou Mbappé em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

O craque francês também comentou a parceria com Messi e disse que nunca imaginou ter a oportunidade de vestir o mesmo uniforme que o argentino. Para ele, o time deve correr por Messi e torná-lo ainda mais apto a demonstrar sua capacidade técnica.

"Quando você tem Messi no time, sabe que ele tem que fazer um pouco menos para ter fôlego e estar mais lúcido para marcar. Então, se você tiver que ir, vá. Não há problema, é uma hierarquia estabelecida. Eu concordo em correr quando o Messi estiver andando, sem problemas. É o Messi, de qualquer jeito", disse o atacante francês.