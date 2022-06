Treze facas são apreendidas antes de serem arremessadas para Presídio Salvador

Treze facas que seriam lançadas para o Presídio Salvador, na Mata Escura, foram apreendidas pelo Batalhão de Guardas na sexta-feira (24).

Policiais da 2ª Companhia de Guardas atuavam na segurança do local, reforçada durante o São João, quando perceberam dois homens se aproximando para tentar arremessar os itens sobre o muro. Os policiais se aproximaram e a dupla fugiu, deixando para trás uma sacola com 13 facas e um celular.

Em três dias, essa é a segunda ação criminosa desse tipo que foi frustrada pela ação policial. Na última quarta (22), outras quatro facas e quatro aparelhos também foram apreendidos pelo batalhão antes do arremesso para o presídio.

“Além da distribuição do nosso efetivo em apoio às festas do São João 2022, em Salvador, seguimos, também, com o reforço nas unidades prisionais. Há policiamento nas guaritas e, principalmente, nos matagais que dão acesso ao Complexo da Mata Escura, unidade que mais registra essas ocorrências”, diz o tenente-coronel Flávio Farias, comandante do Batalhão de Guardas.