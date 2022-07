Trezena dedicada a Santa Dulce dos Pobres começa na segunda-feira (1)

A partir da próxima segunda-feira (1) o Santuário Santa Dulce dos Pobres (Avenida Dendezeiros do Bonfim) estará em festa para celebrar a data litúrgica da primeira santa brasileira. Serão 13 dias de homenagens à religiosa baiana que dedicou sua vida ao acolhimento dos mais necessitados. Com o tema “A mulher que muito amou”, a programação em honra à primeira santa brasileira terá eventos online e presenciais.

A abertura da agenda acontece na segunda-feira (1º), com o início da tradicional Trezena de Santa Dulce, sempre às 8h30 e às 16h. A culminância da festa será no dia 13 de agosto, quando milhares de fiéis de todo o país chegam ao Santuário para comemorar a data litúrgica de sua santa de devoção. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas nas redes sociais do Santuário: Instagram e Facebook (@santuariosantadulce) e YouTube (www.youtube.com/santuariosantadulcedospobres).

Além da Trezena, o Santuário contará ainda com uma grade de missas em diversos horários. Entre os dias 1º e 12 de agosto, as cerimônias irão acontecer às 7h, 8h30,12h e 16h. Já no dia 13, a agenda de celebrações será expandida, com a inclusão de novos horários: 7h, 8h30, 10h30, 12h, 14h, 16h e 18h. Também no dia 13, a missa das 8h30 será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha; e após a missa das 18h acontecerá a Procissão Luminosa, que percorrerá o Caminho da Fé (do Santuário à Baixa do Bonfim) com a imagem de Santa Dulce no andor.

Sobre o tema da festa deste ano, a “A mulher que muito amou”, o reitor do Santuário, frei Giovanni Messias, ressalta que esta expressão do Evangelho (Lucas 7:47-50) “pode ser aplicada à vida de Irmã Dulce, pois ela muito amou a Deus, aos pobres e aos seus irmãos. Neste tempo em que as pessoas precisam amar mais, Santa Dulce é um grande exemplo. Por isso, com muita alegria, queremos expressar este grande amor a todo o povo de Deus. Vamos nos alegrar para viver intensamente a festa do Anjo Bom do Brasil. Todos estão convidados a vir rezar conosco, não só para pedir a intercessão da Mãe dos Pobres, mas também para tê-la como exemplo de vida e de amor ao próximo”.

Drive-thru, Bênçãos e Solidariedade

A preparação para a Festa de Santa Dulce dos Pobres já começa no próximo sábado (30), com a chegada de peregrinos de várias dioceses; e no domingo (31), com a Bênção das Famílias, após as missas das 8h30, 12h e 16h. No estacionamento do Santuário do Anjo Bom já estará montada a quermesse, que irá funcionar sempre nos fins de semana até o dia 13 de agosto. A programação conta ainda com o Sábado dos Romeiros, no dia 6 de agosto, às 8h30, 12h, 16h, com uma peregrinação da Família Franciscana ao Santuário.

Destaque também para o Domingo da Providência, no dia 7 de agosto, que contará com o drive-thru da fé, no estacionamento do Santuário Santa Dulce dos Pobres. Neste dia, os motoristas e ocupantes dos carros que passarem no local, entre as 11h e 16h, receberão uma bênção especial dos frades capuchinhos. Na ocasião, estão programadas ainda apresentações musicais e a entrega da feijoada, vendida antecipadamente na secretaria da igreja, no valor de R$ 30. Ainda no Domingo da Providência, o público também poderá demonstrar sua solidariedade, doando alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza ou recursos financeiros que ajudem na manutenção e ações sociais do Santuário.

A festa litúrgica em honra ao Anjo Bom do Brasil será acompanhada também de orações em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), instituição fundada por Santa Dulce e que hoje enfrenta a pior crise financeira da sua história – cenário esse que ameaça a continuidade do acolhimento prestado a quase 3 milhões de pessoas por ano na Bahia. Para ajudar a OSID a continuar atendendo o pobre, o doente, o mais necessitado, doações já podem ser feitas, a partir de R$ 10, através da chave PIX amigos@irmadulce.org.br, ou ligando para a Central de Relacionamento com o Doador (CRD), no telefone (71) 3316-8899.