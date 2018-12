Tributo a Luiz Gonzaga marca dia do Forró

No dia em que se comemora os 106 anos de nascimento do Rei do Baião e o Dia Nacional do Forró, o Coliseu do Forró abriga um evento para marcar as homenagens à data. Trata-se do Tributo a Gonzaga, que acontecerá na casa de eventos no Rio Vermelho e tem entrada gratuita, de acordo com a capacidade do local. O tributo acontece nesta quinta-feira, às 18 horas.

A novidade dessa edição é uma mesa redonda, que dará início ao evento com a presença de quatro dos grandes conhecedores da história de Luiz Gonzaga e da música nordestina: Perfilino Neto, Antônio José, Gabriel Carvalho e Antônio Francisco Costa. Os convidados farão um debate interativo sobre a vida e obra de Gonzagão.

Após a mesa redonda, a banda Flor Serena comanda um show com as músicas do forrozeiro e de seus seguidores, a fim de enaltecer o seu legado. O grupo terá no palco a companhia de convidados como Estakazero, Zelito Miranda, Antônio José, Júlio César, Eugênio Cerqueira, Augusto Luiz, Antônio José, Claudia Cunha, Virgílio e Zé Costa, entre outros nomes da música forrozeira baiana.

Segundo Jânio Amilca, sócio do Coliseu do Forró, o evento terá outras novidades, como encontro de expositores e de artesanato, e trios de forró, por exemplo. “A ideia é fazer um grande encontro entre apreciadores do forró e de Luiz Gonzaga”, afirmou.



SERVIÇO

O quê: Tributo a Gonzaga - show da banda Flor Serena

Quando: Quinta-feira, 13/12/2018.

Onde: Coliseu do Forró - Rio Vermelho

Horário: 19:30

Quanto: Entrada franca, limitada à capacidade do espaço.