Tributos: artistas fazem homenagem ao ABBA e Bee Gees no TCA

Hora de ativar memórias afetivas. E nada como a música para cumprir esse objetivo. É essa a ideia. Baseado na época de ouro da Disco, o o espetáculo “Uma Noite Na Discoteca” reúne duas bandas para fazer homenagens ao ABBA e Bee Gees.

As bandas Geminis Bee Gees e ABBA Mamma Mia são de Buenos Aires, capital argentina. Os grupos visitam o Brasil todo ano com turnês individuais e agora se apresentam pela primeira vez juntos, dividindo o mesmo palco, em apresentações que prometem emocionar o público.

A ideia inicial era fazer os shows na Concha Acústica, mas a previsão de chuva fez os grupos mudarem de ideia e agora a festa acontece na Sala Principal do TCA. O show acontece na próxima quinta (2), com ingressos a R$200 inteira e R$100 a meia.

Os ingressos adquiridos para a arquibancada da Concha Acústica serão automaticamente transferidos e deverão ser substituídos por ingressos válidos para a Sala Principal na Bilheteria do TCA no dia do evento.

Aqueles que adquiriram ingressos para o camarote terão suas entradas canceladas e os valores correspondentes estornados, devendo realizar novos pedidos porque não há setorização na sala principal. As poltronas serão livres, e a ocupação se dará conforme a ordem de chegada.

Geminis Bee Gees Tribute Show

Criada em 1999, em Buenos Aires, a Geminis já passou por 12 países com suas turnês temáticas, recriando os mais de 50 anos de carreira dos Bee Gees. O grupo explora os mesmos arranjos vocais, figurinos e o mesmo set de instrumentos que os Irmãos Gibb usavam em suas apresentações.

Essa busca pela reprodução perfeita rendeu à banda ganhou o nome de Geminis, ou “Gêmeos”, em espanhol. No Brasil, o grupo se apresentou pela primeira vez em 2011, tendo feito, até então, 190 shows no país. Na formação estão Ismael Espiño (Barry Gibb), Alberto Cánepa (Robin Gibb) e Dani Liberchuk (Maurice Gibb).

ABBA Mamma Mia Tribute Show

Protagonizado por Gwendolyne Moore (como Agnetha), Cami Ibarra (como Frida), Nicolás Salvador (como Björn) e Guillermo Erede (como Benny), o grupo está desenhado para reproduzir a formação vocal e instrumental do quarteto original.

Em 2020, o espetáculo completa 10 anos, já tendo passado por diversos países da América do Sul. No Brasil, o grupo se apresentou pela primeira vez em 2010, tendo alcançado, no ano passado, a marca de 100 apresentações em terras brasileiras.