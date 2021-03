Tricolor declarado, Raniele diz que quer fazer história no Bahia

O time do Bahia que enfrenta o Sport, neste sábado (20), às 16h, pela Copa do Nordeste, vai ter novidade. Destaque do time de transição, o volante Raniele foi convocado pelo técnico Dado Cavalcanti e ficará como opção no banco de reservas.

Raniele não escondeu a felicidade pelas oportunidades que tem recebido. Torcedor declarado do Bahia, ele foi capitão do Esquadrão no empate sem gols com o Vitória. Alçado ao principal, o camisa 14 citou jogadores como Flávio e Gregore e afirmou que quer fazer história com a camisa do clube.

"Sou Bahia desde criança, meu pai é fanático pelo Bahia. Sou de Baixa Grande. Cresci aqui na Bahia, acompanhando o clássico Ba-Vi. Qualquer moleque que cresce aqui na Bahia almeja ser jogador e jogar um clássico deste tamanho. Para mim foi muita honra, até por ser capitão. Foi momento ímpar na minha vida. Espero que aconteça mais vezes", disse ele ao Programa do Esquadrão.

"Quero escrever meu nome na história do Bahia. Assim como Gregore escreveu, Flávio, jogadores da minha posição. São jogadores que agora são referência. Quero escrever uma história parecida com a deles, ou até maior. Tenho identificação com o clube, sou daqui da Bahia", continuou ele.

Será a primeira oportunidade de Raniele no time principal do Bahia. Apesar de atuar na equipe de transição, o volante de 24 anos tem bastante experiência. Ele acumula passagens por equipes como Ferroviária, Portuguesa, Jacuipense e Botafogo-SP, onde disputou a Série B do ano passado.

Para o duelo contra o Sport, Dado Cavalcanti tem apenas uma dúvida. Sem Rossi, suspenso, o treinador prepara o substituto. Alesson e Thiago disputam a vaga, mas existe ainda a chance de que Rodriguinho seja avançado para o ataque e uma nova peça entre no meio-campo.

"Se forçar um pouquinho, talvez o Thiago se assemelhe um pouco (a Rossi). Porém, o lado preferencial dos atletas é bem distinto. O Rossi é especialista pelo lado direito, consegue achar os melhores espaços naquela região, ele é muito familiarizado por aquele lado. O Thiago é um pouco mais versátil. Porém, o lado preferido dele é o esquerdo. E, no nosso elenco, nós temos essa carência de um atacante que faça a função pelo lado direito, com velocidade, agressividade. Em condições de jogo, Thiago já fez. Alesson já fez. Mas comparar características, realmente Rossi hoje, nós não temos um jogador próximo a ele", explicou Dado, sem dar pistas do que pretende fazer.

Na manhã desta sexta-feira (19), o elenco do Bahia fez o último treino antes da partida pelo Nordestão e finalizou a preparação. O zagueiro argentino German Conti foi regularizado e está à disposição de Dado Cavalcanti. O volante Jonas, que também está integrado ao elenco, ainda nao teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID)

Com quatro pontos, o Bahia está na quinta colocação do grupo A do Nordestão. O Sport é o lanterna do grupo B, com apenas dois pontos conquistados.