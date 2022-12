Trio é preso com submetralhadoras em Várzea Nova

Três homens foram presos em flagrante, no domingo (25), na cidade de Várzea Nova, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, eles estava com duas submetralhadoras calibre 9 mm e munições.

A 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) recebeu informações de que homens armados e encapuzados estavam transitando em um veículo pela cidade. Após rondas, o carro foi localizado, na Praça Otacílio Alcântara.

“As equipes abordaram o veículo e, durante varredura, encontraram as duas armas, uma caixa com munições, 254 reais e um facão”, explicou o comandante da 24ª CIPM, tenente-coronel Reinaldo Silva Fernandes.

Os homens e os materiais foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de Jacobina e estão à disposição da Justiça.