Trio suspeito de roubar e matar motorista por aplicativo é preso no Subúrbio

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante no bairro de Periperi, no Subúrbio, na sexta-feira (23) suspeitos pela morte do motorista por aplicativo Nilton Silva dos Santos.

O corpo de Nilton foi localizado em um viaduto na região do CIA, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira (22). Ele foi morto a tiros e teve o corpo reconhecido por familiares.

A 22ª Delegacia (Simões Filho) começou a investigação. Equipes encontraram o carro dele no bairro de Fazenda Coutos, na capital baiana. Depois, chegaram até o trio suspeito em Periperi. “Agimos de forma veloz e prendemos os criminosos dentro do prazo de flagrante”, afirmou o delegado Leandro Acácio.

Com os suspeitos ainda foram aprendidos o celular e o relógio do motorista. A prisão do trio foi comunicada ao Poder Judiciário. O carro da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde vai passar por perícia. Os três presos devem responder por latrocínio - roubo seguido de morte.