Tripulação é assaltada na porta de hotel em Salvador e voo é cancelado

A tripulação de um voo da Gol, que seguiria apra o Rio de Janeiro, foi assaltada na porta de um hotel, no bairro do Stiep, na madrugada desta sexta-feira (13). Por causa do assalto, o voo 2027 foi cancelado pela companhia aérea.

Segundo informações da Polícia Civil, três pessoas estavam dentro e uma fora de uma van, na frente do hotel, quando dois homens armados chegaram ao local e anunciaram o assalto. Eles levaram celulares da tripulação e também de funcionários do hotel que estavam no local.

O roubo está sendo investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). Segundo a Polícia Civil, diligências já foram iniciadas para identificar os suspeitos e recuperar os itens roubados.